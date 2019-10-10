Зеленский о новом секретаре СНБО: Он профессиональный человек

Новости Украины:Глава государства уверен в новом секретаре СНБО, который сменил ушедшего в отставку Александра Данилюка.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов был назначен не просто вместо Александра Данилюка, а потому, что является профессионалом, и поэтому и был заместителем у Данилюка.

"Господин Данилов пришел не вместо господина Данилюка. Данилов был при Александре (экс-секретаре СНБО Данилюке - ред.). Он профессиональный человек и разбирается в этих вопросах", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

При этом Зеленский указал, что у нового секретаря СНБО будет определенный испытательный срок, чтобы показать свою эффективность.

Зеленский отметил, что есть предложение, чтобы заместителем секретаря СНБО стала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная, но дал понять, что решение еще не принято.

Владимир Зеленский 3 октября назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив с должности заместителя секретаря СНБО.

27 сентября стало известно, что Данилюк написал на имя Зеленского заявление об отставке. 30 сентября президент подписал указ об увольнении Данилюка.