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Зеленский о новом секретаре СНБО: Он профессиональный человек

Зеленский о новом секретаре СНБО: Он профессиональный человек
20:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Украины:Глава государства уверен в новом секретаре СНБО, который сменил ушедшего в отставку Александра Данилюка.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов был назначен не просто вместо Александра Данилюка, а потому, что является профессионалом, и поэтому и был заместителем у Данилюка.

"Господин Данилов пришел не вместо господина Данилюка. Данилов был при Александре (экс-секретаре СНБО Данилюке - ред.). Он профессиональный человек и разбирается в этих вопросах", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве.

При этом Зеленский указал, что у нового секретаря СНБО будет определенный испытательный срок, чтобы показать свою эффективность.

Новый секретарь СНБО: все подробности об Алексее Данилове

Зеленский отметил, что есть предложение, чтобы заместителем секретаря СНБО стала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная, но дал понять, что решение еще не принято.

Владимир Зеленский 3 октября назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив с должности заместителя секретаря СНБО.

27 сентября стало известно, что Данилюк написал на имя Зеленского заявление об отставке. 30 сентября президент подписал указ об увольнении Данилюка.

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СНБО, Владимир Зеленский, Алексей Данилов.
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