Данилюк уходит в отставку: первые подробности

Александр Данилюк решил уйти с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщили в Facebook-аккаунте Офиса президента Украины.
Отмечается, что данное заявление Данилюк написал перед отъездом президента Украины на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.
Зеленский рассмотрит его по приезду в Украину.
Ранее Данилюк дал интервью испанскому изданию в ходе которого выразил убеждение, что после окончания войны Украина не сократит расходы на армию и безопасность.
Данилюк также отметил, что Донбасс не стоит рассматривать как проблему. Он назвал его местом, в котором Украине нужно сфокусировать собственные ресурсы на реформах.