Данилюк уходит в отставку: первые подробности

Новости Украины:Секретарь СНБО написал заявление об уходе и ждет рассмотрения президента.

Александр Данилюк решил уйти с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в Facebook-аккаунте Офиса президента Украины.

Отмечается, что данное заявление Данилюк написал перед отъездом президента Украины на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

Зеленский рассмотрит его по приезду в Украину.

Ранее Данилюк дал интервью испанскому изданию в ходе которого выразил убеждение, что после окончания войны Украина не сократит расходы на армию и безопасность.

Данилюк также отметил, что Донбасс не стоит рассматривать как проблему. Он назвал его местом, в котором Украине нужно сфокусировать собственные ресурсы на реформах.