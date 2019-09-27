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Данилюк уходит в отставку: первые подробности

Данилюк уходит в отставку: первые подробности
13:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Секретарь СНБО написал заявление об уходе и ждет рассмотрения президента.

Александр Данилюк решил уйти с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в Facebook-аккаунте Офиса президента Украины.

Отмечается, что данное заявление Данилюк написал перед отъездом президента Украины на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

Зеленский рассмотрит его по приезду в Украину.

Данилюк осмотрел мост у Станицы Луганской: призвал поторопиться

Ранее Данилюк дал интервью испанскому изданию в ходе которого выразил убеждение, что после окончания войны Украина не сократит расходы на армию и безопасность

Данилюк также отметил, что Донбасс не стоит рассматривать как проблему. Он назвал его местом, в котором Украине нужно сфокусировать собственные ресурсы на реформах.

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Все по теме:

Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Офис Президента, ОПУ.
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