Данилюк осмотрел мост у Станицы Луганской: призвал поторопиться

Новости Украины:Александр Данилюк настоял на скорейшем восстановлении моста для минимизации рисков мирного населения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посетил пгт Станица Луганская, где ознакомился со строительством моста и работой контрольного пункта въезда-выезда.

Об этом говорится в сообщении СНБО.

"Данилюк посетил пгт Станица Луганская, где ознакомился с ходом строительства нового моста и работой КПВВ «Станица Луганская». С председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО отметил, что ежедневно более 10 тысяч человек переходят через этот мост, рискуя здоровьем и жизнью. "Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - подчеркнул Данилюк.

Он также посетил пгт Золотое.

Пресс-служба СНБО информирует, что руководитель Совбеза во время поездки в зону проведения операции Объединенных сил заслушал информацию о ситуации на участках разведения войск, обсудил насущные вопросы подготовки воинских частей к зимнему периоду и планы по усилению обороноспособности нашего государства.

Напомним, силы СЦКК совместно с ООО "Укртрансмост" не прекращают активные работы над восстановлением моста у Станицы Луганской.