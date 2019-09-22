Подготовка к ремонту моста у Станицы Луганской продолжается - СЦКК

Новости Украины:Силы СЦКК совместно с ООО "Укртрансмост" не прекращают активные работы над восстановлением моста у Станицы Луганской.

Украинская сторона продолжает проводить подготовительные работы для начала восстановления разрушенного моста в Станице Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Украинская сторона продолжает проводить подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в СЦКК, силы и средства ООО "Укртрансмост" проводят работы, в районе 7, 8 опоры левой стороны моста, по прокладке бетонных плит под фундамент временного (обходного) моста, установке металлоконструкций под опоры временного (обходного) моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста.

Кроме того, представители ГП "Станично-Луганского райавтодора" осуществляют ремонтные работы по уборке обочины и устанавливают тросовые ограждения.

Отмечается, что на украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению.

Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста. Однако, как отмечают в СЦКК, "незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)".

Напомним, украинская СЦКК констатирует очередные нарушения "режима тишины" на Донбассе.