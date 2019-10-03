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Новый секретарь СНБО: все подробности об Алексее Данилове

Новый секретарь СНБО: все подробности об Алексее Данилове
17:21 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Украины:Новый глава СНБО - экс-мэр Луганска, педагог и ветеринар за специальностью.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

В Красном Луче Луганской области 7 сентября 1962 народился глава СНБО.

В 1981 Данилов окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. В 1999 году получил специальность учителя истории окончив Луганский государственный педагогический университет имени Т. Шевченко. Также он закончил Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист.

Имеет степень магистра в Восточноукраинском национальном университете имени В. Даля.

1981 работал ветеринарным фельдшером в подсобном хозяйстве Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод.

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Вскоре Алексей призван в советскую армию.

В городе Ворошиловграда (Луганск) в парке 1 Мая работает ветеринаром в "Зооуголке".

До 1990 был председателем кооператива "Белый Айст", который сам и открыл.

1991-1994 - главным делом становится  частное предпринимательство. Помимо этого является директором МПП "Вера" в Луганске.

С июля 1994 по сентябрь 1997 года – был мэром Луганска. С поста сняли из-за конфликта с оппозиционными к нему депутатами, другие источники сообщают, что скандал произошел с заместителем губернатора Луганщины Александром Ефремовым. Алексея обвиняли в махинациях, совмещении власти и бизнеса.

Успел поработать учителем Восточноукраинском национальном университете имени В. Даля.

В 2000 году Данилов был советником в парламентском Комитете по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

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Основывает общественную организацию "Луганская инициатива" и был её председателем. Параллельно с этим был заместителем директора Института европейской интеграции и развития.

2006-2007 - народный депутат от Блока Юлии Тимошенко.

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После всего этого возвращается в Институт европейской интеграции и развития на предыдущую должность заместителя председателя.

23 июля 2019 - заместитель секретаря СНБО.

Согласно электронной декларации, у Данилова есть квартира в Киеве общей площадью 352.3 кв. м и стоимостью по последней оценке около 1,2 миллиона гривень. Помимо, у него в собственности терраса, кладовая и мастерства в столице, а также жилой дом (446 кв. м.) и земельный участок (3160 кв. м.) в селе Мархаловка Васильковского района Киевской области.

Алексей Данилов женат на Людмиле Даниловой. У него четверо детей и семеро внуков.

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Киев, Луганск, СНБО, Нардеп, Алексей Данилов.
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