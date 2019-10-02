Скачать
Среда, 02.10.2019
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ

Рахманин: "Формула Штайнмайера" - Это просто набор слов

Рахманин: "Формула Штайнмайера" - Это просто набор слов
12:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:Сергей Рахманин, лидер партии "Голос" заявил, что четкой позиции государства о "формуле Штайнмайера" еще нет.

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин указывает на отсутствие представления государственной позиции от официальных лиц о последствиях согласия Украины на "формулу Штайнмайера".

"Сама по себе "формула Штайнмайера" не является чем-то угрожающим… Это просто набор слов. А тут вопрос в том, что из этого следует, что будет после этого – непонятно. Четкой государственной позиции, которую бы мы услышали от уполномоченных лиц, пока что нет. Есть обещания, что все будет хорошо", - сказал Рахманин журналистам в кулуарах Верховной Рады после встречи глав фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что народные депутаты из его фракции хотят понимать, какова будет "дальнейшая логика действующей украинской власти".

Нардеп также отметил, что "формула Штайнмайера" не может быть ни победой, ни капитуляцией – "это просто механизм введения в действие закона об особом статусе".

"Вы слышали Зеленского": Верещук прогнозирует "нормандскую встречу" в этом году

"Это один шаг в направлении реализации Минских соглашений. Что стоит за этим шагом? Зачем он был сделан – вот в чем вопрос. Не в том, что она плохая или хорошая, а зачем это делалось? Ответа на это мы так и не получили", - сказал Рахманин.

Лидер фракции выразил надежду, что президент все-таки придет в Верховную Раду и объяснит всему обществу, что будет дальше. "Мы получили ответ только в общих чертах", - сказал Рахманин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Голос, Нардеп, Сергей Рахманин, Формула Штайнмайера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
03 Названы лучшие напитки для здоровья печени
04 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
В Кремле заинтересовались &quot;формулой Штайнмайера&quot; и готовы к &quot;нормандской встрече&quot;
В Кремле готовы к "нормандской встрече"
&quot;Теряем&quot; до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
"Теряем" до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь