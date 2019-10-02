Скачать
Среда, 02.10.2019
Избирательный кодекс, господдержка "Пласта" и НАПК: планы Рады на 2 октября
Избирательный кодекс, господдержка "Пласта" и НАПК: планы Рады на 2 октября
Под Радой собираются владельцы "евроблях" и националисты (Фото)
Под Радой собираются владельцы "евроблях" и националисты (Фото)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
Приметы и обряды на 2 октября - День Трофима и Зосима
Приметы и обряды на 2 октября - День Трофима и Зосима

Данилюк: Одной из причин моего увольнения была ситуация с Приватбанком

Данилюк: Одной из причин моего увольнения была ситуация с Приватбанком
09:50 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твитер

Новости Украины:Александр Данилюк заявил, что одной из причин его отставки оказался процесс приватизации Приватбанка.

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сделал заявление, что одной из главных причин его увольнения оказалась попытка предотвратить "неправильные решения в процессе Приватбанка".

Об этом он сказал в комментарии ВВС News Украина.

"У меня есть свои принципы. Я считаю, что в это время у меня не будет возможности выполнять свои функции", - подчеркнул Данилюк.

Из его слов одной из главных проблем, которая стала причиной его отставки, - это возможная отмена национализации Приватбанка."Это оказалось одной из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, не приведут к неправильным решениям в процессе Приватбанка. Думаю, что это поняли как внутри Украины, так и снаружи", - прокомментировал Данилюк.

На вопрос, какие могут быть неправильные решения по Приватбанку, Данилюк сделал уточнение, что это отмена национализации."Это очень плохое решение, которое делает сигнал, что олигархи имеют власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - заявил экс-секретарь СНБО.

Данилюк рассказал причины своей отставки

Он также против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский."Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", - сказал Данилюк.На вопрос, остановит ли отмена приватизации сотрудничество с МВФ, он ответил: "С моей точки зрения, да, однозначно".

По его словам, если власть проигнорирует его предостережение, "то украинцам надо волноваться".

Александр Данилюк заявил, что у него нету намерений работать послом, а также что у него были непросты отношения с Андреем Богданом .

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, ПриватБанк, Кабмин, СНБО, Александр Данилюк, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
03 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
04 Названы лучшие напитки для здоровья печени
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Украина близка к восстановлению моста у Станицы Луганской (Фото)
Главные события 1 октября: &quot;формула Штайнмайера&quot;, экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое
Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера" и др.
Google выпустил Doodle ко дню рождения сэра Уильяма Рамзая
Google выпустил Doodle ко дню рождения сэра Уильяма Рамзая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь