Данилюк: Одной из причин моего увольнения была ситуация с Приватбанком

Новости Украины:Александр Данилюк заявил, что одной из причин его отставки оказался процесс приватизации Приватбанка.

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сделал заявление, что одной из главных причин его увольнения оказалась попытка предотвратить "неправильные решения в процессе Приватбанка".

Об этом он сказал в комментарии ВВС News Украина.

"У меня есть свои принципы. Я считаю, что в это время у меня не будет возможности выполнять свои функции", - подчеркнул Данилюк.

Из его слов одной из главных проблем, которая стала причиной его отставки, - это возможная отмена национализации Приватбанка."Это оказалось одной из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, не приведут к неправильным решениям в процессе Приватбанка. Думаю, что это поняли как внутри Украины, так и снаружи", - прокомментировал Данилюк.

На вопрос, какие могут быть неправильные решения по Приватбанку, Данилюк сделал уточнение, что это отмена национализации."Это очень плохое решение, которое делает сигнал, что олигархи имеют власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - заявил экс-секретарь СНБО.

Он также против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский."Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", - сказал Данилюк.На вопрос, остановит ли отмена приватизации сотрудничество с МВФ, он ответил: "С моей точки зрения, да, однозначно".

По его словам, если власть проигнорирует его предостережение, "то украинцам надо волноваться".

Александр Данилюк заявил, что у него нету намерений работать послом, а также что у него были непросты отношения с Андреем Богданом .