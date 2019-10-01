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Данилюк рассказал причины своей отставки

Данилюк рассказал причины своей отставки
16:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Алесандр Данилюк объяснил причины своей отставки при этом отметил, что отношения с президентом Украины у него остались конструктивными.

Александр Данилюк заявил, что отставка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - его личная инициатива. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

"Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи", - отметил Данилюк. При этом экс-секретарь СНБО отметил, что отношения с президентом Владимиром Зеленским у него остались конструктивными. Данилюк также не исключил, что продолжит консультировать и помогать главе государства.

"Власть в Украине сейчас очень разношерстная. В этой команде разные люди - есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я сразу их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск", - добавил экс-секретарь СНБО.

Зеленский подписал отставку Данилюка

27 сентября стало известно, что Данилюк написал на имя Зеленского заявление об отставке. 30 сентября президент подписал указ об увольнении Данилюка. 

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Кабмин, СНБО, Александр Данилюк, Владимир Зеленский.
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