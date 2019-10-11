Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он

Новости Украины:Глава государства сегодня окончательно определился с главой Одесской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Одесскую область представил нового главу Одесской областной государственной администрации - предпринимателя Максима Куцего.

Новый глава области назначен указом президента №746 / 2019 от 11 октября, опубликованном на сайте главы Украинского государства.

Другим указом (№745/2019) уволил с должности временно исполняющей обязанности главы Одесской обладминистрации Светлану Шаталову.

Как сообщалось, 9 октября Кабинет министров одобрил проекты указов президента Украины о назначении глав Одесской и Тернопольской ОГА. Правительство рассмотрело проекты указов о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего и главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля.

Куцый – украинский предприниматель и бывший сотрудник МВД. Конечный бенефициар инвестиционной компании "Сервис менеджмент", 2-х рекламных агентств: "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство", а также строительной компании "Сити-Корпус".

Выпускник Национальной академии внутренних дел, некоторое время после выпуска работал в структурах МВД. Ему 36 лет.