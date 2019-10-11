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Семьи погибших на войне и Революции достоинства получат помощь

Семьи погибших на войне и Революции достоинства получат помощь
19:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Киев выплатит материальную помощь семьям погибших участников Революции достоинства и участников АТО ко Дню защитника Украины.

По случаю празднования Дня защитника Украины, семьям погибших участников Революции достоинства и антитеррористической операции на востоке страны будет оказана материальная помощь.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Отмечается, что подписано соответствующее распоряжение КГГА № 1798.

"Киевляне, которые защищали суверенитет нашей страны, боролись с диктатурой во время Революции достоинства, волонтеры всегда иметь поддержку города. И кто бы что ни говорил, Киев и впредь будет предоставлять им и их семьям все соответствующие льготы и помогать материально. Выплата ко Дню защитника Украины составляет от 800 до 1 тыс. 500 гривень в зависимости от категории", - отметила Хонда.

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Так, согласно распоряжению единовременную материальную помощь в размере 1 тыс. 500 грн получат: киевляне - члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание "Герой Украины" за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства;

  • киевляне - члены семей лиц, погибших или умерших, и члены семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, которые находились непосредственно в районах антитеррористической операции в период проведения во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в обеспечении их осуществления, которые находились непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, и киевлянам - членам семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;

  • киевляне - члены семей лиц и члены семей киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции, осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибшие (пропавшие без вести), умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения антитеррористических операций и (в том числе осуществления волонтерской деятельности), которые находились непосредственно в районах и в период ее проведения, при обеспечении осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществления волонтерской деятельности), которые находились непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

  • В размере 1 тыс. грн материальную помощь получат киевляне, которые получили тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

  • В размере 900 грн: киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014;

  • киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, которые находились непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, которые находились непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, и киевляне - бойцы-добровольцы, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины.

  • В размере 800 грн материальную помощь получат киевляне, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

Отмечается, что выплаты происходят на счет многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

Единовременная адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этого гражданина будет выплачена членам семьи умершего.

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Киев, КГГА, День защитника Украины.
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