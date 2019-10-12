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Пожар в "Токио Стар": Суд освободил из-под стражи администратора

Пожар в "Токио Стар": Суд освободил из-под стражи администратора
00:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Суд освободил из-под стражи бывшего администратора сгоревшего отеля "Токио Стар".

Киевский райсуд Одессы удовлетворил вечером 11 октября ходатайство следователя, согласованное с прокурором, об изменении меры пресечения подсудимой Ирине Паровик, которой инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности в гостинице "Токио Стар" - выпустил подозреваемую в совершении преступления под домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Киевский райсуд Одессы поступило ходатайство следователя, согласованное с прокурором, об изменении меры пресечения бывшему администратору гостиницы «Токио Стар», которую подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемой изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест - ее освобождили из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что на подсудимую "возложены обязанности: являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду; находиться по месту жительства в период с 22 по 06 часов; сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве".

По версии следствия, примерно в 2009 году владельцы отеля предложили подозреваемой должность старшего администратора гостиницы «Токио Стар», без официального трудоустройства, на что последняя согласилась.

Также следствием установлено, что подозреваемая, работая старшим администратором и будучи фактически руководителем учреждения, не сумела обеспечить выполнение установленных законодательством требований пожарной безопасности в гостинице, допустила их нарушения. В результате ночью, 17 августа 2019 года, в отеле вспыхнул пожар, повлекший гибель 9 человек. Кроме того, 8 человек госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Пожар в "Токио Стар": администратора гостиницы оставили в СИЗО

Напоминаем, новоназначенный прокурор области Максим Вихорь заявил 3 октября на встрече с группой пикетчиков, что представитель прокуратуры не будет настаивать на содержании под стражей экс-администратора отеля "Токио Стар" Паровик, которая уже дала показания и приняла участие в других следственных действиях.

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Пожар, Суд, Отель, Токио-Стар, Ирина Паровик.
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