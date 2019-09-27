Пожар в "Токио Стар": администратора гостиницы оставили в СИЗО

Одесский апелляционный суд и отклонил 26 сентября ходатайство об изменении меры пресечения старшего администратора отеля "Токио Стар" Ирины Паровик, которой прокуратура инкриминирует вину за нарушение правил пожарной безопасности, которое привело к тяжелым последствиям.
Коллегия судей также не удовлетворила ходатайство о взятии на поруки подсудимой, с которыми обратились депутат горсовета и областной чиновник.
"Заслушав доводы сторон по делу, коллегия судей постановила оставить в силе решение Киевского райсуда, а также отказала в удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения и взятии подсудимой Паровик на поруки", - озвучил решение председательствующий на заседании Юлиан Кравец.
Адвокаты Игорь Елуaшвили и Светлaнa Телишевская добились на заседаниях суда 25-26 сентября приобщения к материалам дела дополнительных документов, которые противоречат, по мнению защитников, утверждению прокурора о том, что подсудимая Паровик подписывала долгосрочные инструкции по ООО "Галатея".
На заседание суда также пришли депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая и первый заместитель председателя отделения Фонда социального страхования Одесской области Александр Сомов, которые подали ходатайство о взятии подсудимой на поруки.
Однако прокурор Евгений Антощук просил судебную коллегию отклонить ходатайство, мотивировав это тем, что поручители не смогут обеспечить надлежащих условий для участия фигурантки уголовного производства Паровик в следственных действиях при установлении обстоятельств и причин пожара в отеле.
Один из подозреваемых по делу, добавил прокурор, который был совладельцем и управляющим отелем "Паровоз", расположенного на втором этаже здания, уже два месяца скрывается от следствия.
Как сообщалось, пожар в одесском отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали. Подозреваемая Паровик работала старшим администратором отеля с 2009 года. Фактически она подчинялась по службе только его совладельцам и получала от них указания. Паровик также отчитывалась перед ними о работе заведения и передавала средства от бизнеса.
По данным прокуратуры, в функциональные обязанности подсудимой входило решение разных вопросов, в том числе, связанных с пожарной безопасностью заведения. Также установлено, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности. По подозрению в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины взят под стражу также главный инженер отеля "Токио Стар".
11 сентября постановлением Киевского райсуда Одессы наложен арест на имущество арестованного совладельца отеля Вадима Черного, в частности, на квартиры, садовый дом, земельный участок, транспортные средства, а также ценные бумаги ряда компаний. Такое решение принято с целью обеспечения гражданского иска о взыскании компенсации по иску дочери погибшей в пожаре Стеллы Сойфер, 73-летней гражданки Австралийского Союза.