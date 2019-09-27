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Пожар в "Токио Стар": администратора гостиницы оставили в СИЗО

Пожар в "Токио Стар": администратора гостиницы оставили в СИЗО
00:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Одесский суд оставил администратора гостиницы "Токио-Стар" в СИЗО и отказал в просьбе о взятии на поруки.

Одесский апелляционный суд и отклонил 26 сентября ходатайство об изменении меры пресечения старшего администратора отеля "Токио Стар" Ирины Паровик, которой прокуратура инкриминирует вину за нарушение правил пожарной безопасности, которое привело к тяжелым последствиям.

Коллегия судей также не удовлетворила ходатайство о взятии на поруки подсудимой, с которыми обратились депутат горсовета и областной чиновник.

"Заслушав доводы сторон по делу, коллегия судей постановила оставить в силе решение Киевского райсуда, а также отказала в удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения и взятии подсудимой Паровик на поруки", - озвучил решение председательствующий на заседании Юлиан Кравец.

Адвокаты Игорь Елуaшвили и Светлaнa Телишевская добились на заседаниях суда 25-26 сентября приобщения к материалам дела дополнительных документов, которые противоречат, по мнению защитников, утверждению прокурора о том, что подсудимая Паровик подписывала долгосрочные инструкции по ООО "Галатея".

На заседание суда также пришли депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая и первый заместитель председателя отделения Фонда социального страхования Одесской области Александр Сомов, которые подали ходатайство о взятии подсудимой на поруки.

Однако прокурор Евгений Антощук просил судебную коллегию отклонить ходатайство, мотивировав это тем, что поручители не смогут обеспечить надлежащих условий для участия фигурантки уголовного производства Паровик в следственных действиях при установлении обстоятельств и причин пожара в отеле.

Один из подозреваемых по делу, добавил прокурор, который был совладельцем и управляющим отелем "Паровоз", расположенного на втором этаже здания, уже два месяца скрывается от следствия.

Как сообщалось, пожар в одесском отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали. Подозреваемая Паровик работала старшим администратором отеля с 2009 года. Фактически она подчинялась по службе только его совладельцам и получала от них указания. Паровик также отчитывалась перед ними о работе заведения и передавала средства от бизнеса.

По данным прокуратуры, в функциональные обязанности подсудимой входило решение разных вопросов, в том числе, связанных с пожарной безопасностью заведения. Также установлено, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности. По подозрению в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины взят под стражу также главный инженер отеля "Токио Стар".

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11 сентября постановлением Киевского райсуда Одессы наложен арест на имущество арестованного совладельца отеля Вадима Черного, в частности, на квартиры, садовый дом, земельный участок, транспортные средства, а также ценные бумаги ряда компаний. Такое решение принято с целью обеспечения гражданского иска о взыскании компенсации по иску дочери погибшей в пожаре Стеллы Сойфер, 73-летней гражданки Австралийского Союза.

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Пожар, Суд, Токио-Стар, Ирина Паровик.
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