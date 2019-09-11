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Австралийка требует 1 миллион долларов компенсации за гибель матери

Австралийка требует 1 миллион долларов компенсации за гибель матери
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Гражданка Австралии, мать которой погибла при пожаре в отеле "Токио Стар", хочет чтобы ей выплатили миллион долларов морального вреда.

В Одессе дочь 73-летней гражданки Австралии, погибшей в ночь на 17 сентября при пожаре в отеле "Токио Стар", требует 1 млн долл. в качестве компенсации за моральный ущерб. Это следует из постановления Киевского районного суда Одессы, принятого на прошлой неделе.

В частности, суд рассмотрел ходатайство представителя прокуратуры об аресте имущества одного из совладельцев гостиницы с целью обеспечения гражданского иска.

Как следует из ходатайства, в результате пожара в гостинице "Токио Стар" погибли 9 человек, более 10 человек получили телесные повреждения (ожоги). Среди погибших – гражданка Австралии, дочь которой заявила гражданский иск о взыскании материального ущерба – более 628 тыс. грн и морального вреда – 1 млн долл.

Представителем потерпевшей заявлено ходатайство – о принятии мер по наложению ареста на имущество подозреваемого с целью обеспечения этого гражданского иска. Исследовав ходатайство и приложенные к нему материалы, судья удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Таким образом, арестовано все движимое и недвижимое имущество фигуранта, в том числе жилье, автомобили, деньги и пр.

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Установлено, что фигурант является основателем и имеет ценные бумаги следующих юридических лиц: "Юником ЮГ", обществ с ограниченной ответственностью - "Фирма "Киев сервисЙ", "Фирма "Киев плюс", "Фирма "Киев", "ДАГДА-2013", "Динара" и "ЛЮКСАПАРТ". Также речь идет о благотворительном фонде "Мир не без добрых людей" и общественной организации "Центр защиты инвалидов".

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще девятерых госпитализировали.

Среди погибших – 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Владелец гостиницы, предприниматель Вадим Черный 20 августа был взят под стражу Киевским районным судом Одессы. 28 августа во время судебного заседания, во время которого рассматривалась апелляция Черного на меру пресечения, представитель прокуратуры заявил, что совладелец гостиницы Сергей Дурач уже покинул Украину. Черный заявил, что Дурач не скрывается за рубежом, а отсутствует в связи с запланированной поездкой и скоро вернется в Украину. Однако 2 сентября стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении совладельцу, который от органа досудебного расследования скрывается.

11 сентября правоохранители сообщили о подозрении старшему администратору отеля.

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Одесса, Компенсация, Одесская область, Токио-Стар.
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