Скачать
Среда, 21.08.2019
Климпуш-Цинцадзе: В комитете ВР по евроинтеграции будет лишь 7 нардепов
Климпуш-Цинцадзе: В комитете ВР по евроинтеграции будет лишь 7 нардепов
Глава Гостаможни назвал приоритеты своей работы на следующий год
Глава Гостаможни назвал приоритеты своей работы на следующий год
Рома продлила контракт с центральным защитником
Рома продлила контракт с центральным защитником
Британский певец впервые приедет в Украину с концертом
Британский певец впервые приедет в Украину с концертом

Последствия пожара в "Токио Стар": в реанимации остаются двое пострадавших

Последствия пожара в "Токио Стар": в реанимации остаются двое пострадавших
01:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На сегодняшний день опознаны восемь из девяти погибших в отеле "Токио Стар".

В реанимации остаются двое пострадавших во время пожара в одесском отеле "Токио Стар". По информации мэрии Одессы, на сегодня состояние двоих потерпевших не позволяет перевести их в обычное отделение.

В частности, по одному человеку остаются в реанимациях ожогового центра Городской клинической больницы №10 и Одесского областного медицинского центра.  В общей сложности в двух больницах находятся семь человек, в том числе, 16-летняя девушка. Кроме того, как уточнили в региональном главке Нацполиции, неопознанным остается одно тело.

Таким образом, из девяти погибших опознаны восемь: двое из города Балта Одесской области (юноша 2002 г. р. и девушка 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина 1995 г. р. и женщина 1996 г. р.), 58-летний житель Днепропетровской области, 73-летняя гражданка Австралии, а также жители Сум - 10-летняя девочка и ее мама.

Защита владельца "Токио-стар" заявила, что подозрение их клиенту не вручали

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар: 9 человек погибли, 9 – госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из госпитализированных – жительница Херсонской области.

Вчера стало известно, что в числе погибших – ребенок и гражданка Австралии. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Полиция установила, кто устроил стрельбу возле киевского метро

Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины) задержали владельца гостиницы "Токио Стар", известного предпринимателя Вадима Черного. Сегодня он взят под стражу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Пожар, Гостиница, Токио-Стар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
04 Президент Группы Всемирного банка едет в Украину
05 Нефедов: Таможенная служба сможет заработать в конце сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будет лучше, если Россия войдет в состав G7 - Трамп
Будет лучше, если Россия войдет в состав G7 - Трамп
15 ноября запустят улучшенные КПВВ на админгранице с Крымом
15 ноября запустят улучшенные КПВВ на админгранице с Крымом
В ООН &quot;видели сообщение&quot; о ядерном инциденте в РФ
В ООН "видели сообщение" о ядерном инциденте в РФ
&quot;Гетманская столица&quot; приглашает гостей на большой концерт
"Гетманская столица" приглашает гостей на большой концерт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь