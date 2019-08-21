Последствия пожара в "Токио Стар": в реанимации остаются двое пострадавших

Новости Украины:На сегодняшний день опознаны восемь из девяти погибших в отеле "Токио Стар".

В реанимации остаются двое пострадавших во время пожара в одесском отеле "Токио Стар". По информации мэрии Одессы, на сегодня состояние двоих потерпевших не позволяет перевести их в обычное отделение.

В частности, по одному человеку остаются в реанимациях ожогового центра Городской клинической больницы №10 и Одесского областного медицинского центра. В общей сложности в двух больницах находятся семь человек, в том числе, 16-летняя девушка. Кроме того, как уточнили в региональном главке Нацполиции, неопознанным остается одно тело.

Таким образом, из девяти погибших опознаны восемь: двое из города Балта Одесской области (юноша 2002 г. р. и девушка 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина 1995 г. р. и женщина 1996 г. р.), 58-летний житель Днепропетровской области, 73-летняя гражданка Австралии, а также жители Сум - 10-летняя девочка и ее мама.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар: 9 человек погибли, 9 – госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из госпитализированных – жительница Херсонской области.

Вчера стало известно, что в числе погибших – ребенок и гражданка Австралии. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины) задержали владельца гостиницы "Токио Стар", известного предпринимателя Вадима Черного. Сегодня он взят под стражу.