Запорожье предлагает туристам экскурсии прямо в городском автобусе

Новости Украины:В Запорожье туристы могут послушать интересную информацию о городе прямо в городской маршрутке.

В Запорожье туристы могут услышать интересную информацию о городе благодаря аудиогиду, работающему в автобусах на маршруте №18.

Об этом сообщает Туристско-информационный центр Запорожья.

"Сейчас все больше людей находится в постоянном движении, и часть нашей жизни проходит в общественном транспорте. Сегодня в трех автобусах по маршруту №18 работает аудиогид.

Во время движения транспорта можно услышать полезную информацию о нашем городе и интересных объектах", - говорится в сообщении.

Маршрут соединяет Коммунарский и Днепровский районы города и проходит по проспекту Соборному через Александровский и Вознесеновский районы.

"Это только первый этап внедрения такой новации, который будет реализован и на других туристически привлекательных маршрутах, поэтомуждем ваши впечатления, отзывы и предложения", - отметили в ТИЦе.