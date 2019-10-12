Запорожье предлагает туристам экскурсии прямо в городском автобусе

В Запорожье туристы могут услышать интересную информацию о городе благодаря аудиогиду, работающему в автобусах на маршруте №18.
Об этом сообщает Туристско-информационный центр Запорожья.
"Сейчас все больше людей находится в постоянном движении, и часть нашей жизни проходит в общественном транспорте. Сегодня в трех автобусах по маршруту №18 работает аудиогид.
Во время движения транспорта можно услышать полезную информацию о нашем городе и интересных объектах", - говорится в сообщении.
Маршрут соединяет Коммунарский и Днепровский районы города и проходит по проспекту Соборному через Александровский и Вознесеновский районы.
"Это только первый этап внедрения такой новации, который будет реализован и на других туристически привлекательных маршрутах, поэтомуждем ваши впечатления, отзывы и предложения", - отметили в ТИЦе.