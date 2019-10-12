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Суд присяжных рассмотрит дело обвиняемого в покушении на Стерненко

Суд присяжных рассмотрит дело обвиняемого в покушении на Стерненко
01:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Покушение на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко: Дело передали на рассмотрение суда присяжных.

Уголовное производство в отношении покушения на убийство экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко будет слушать суд присяжных.

Такое решение принял сегодня, 11 октября, Приморский райсуд Одессы под председательством судьи Дмитрия Осиика, сообщает корреспондент Укринформа.

"Коллегия судей рассмотрела и удовлетворила ходатайство обвиняемого Абзала Баймукашева в нападении на потерпевшего Сергея Стерненко - передать дело на рассмотрение суда присяжных", - озвучил решение судья Осиик.

Следующее судебное заседание, на котором будет определен состав суда присяжных, состоится 18 октября.

Напомним: уроженцу Казахстана Баймукашеву прокуратура инкриминирует совершение особо тяжкого преступления - покушение на убийство общественного деятеля, совершенное вблизи его дома. Нападающий стрелял из огнестрельного оружия и ранил активиста в затылок. После чего активисту с помощью прохожих удалось догнать и задержать злоумышленника.

Сам Стерненко отреагировал на решение суда на своей странице в Facebook.

"Состоялось первое заседание по делу черта, который выполнял 2-е заказное покушение на меня, и медленно бегал, а потому был пойман мной. Ему продлили срок содержания под стражей еще на 60 суток. Дело будет рассматривать суд присяжных по требованию обвиняемого", - отметил Стерненко.

По его словам, "это ничего не изменит для его приговора, но позволит еще больше затянуть процесс". Стерненко добавил, что со своей стороны, он "попросил суд соблюдать права киллера на справедливый суд (ст. 6 Конвенции) и назначить даты следующих заседаний в ближайшее время. Тем более что есть возможность провести все разбирательство за несколько заседаний. Но коллегия назначила рассмотрение дела на 28 ноября".

На экс-главу "Правого сектора" готовили новое покушение

Интересно, что судьи Осиику выпало уже второй раз рассматривать уголовное производство в отношении заезжего злоумышленника Баймукашева, который, вероятно, выполнял чей-то заказ. Впервые судья Осиик вынес приговор Баймукашеву за разбойное нападение - приговорил преступника к 9 годам лишения свободы. Однако уже через четыре с половиной года осужденный вернулся в Одессу, а через полгода вновь предстал перед судом за совершенное тяжкое преступление.

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Суд, Активист, Правый сектор, Сергей Стерненко.
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