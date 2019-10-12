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В столичном зоопарке установили песочницу для слоненка (Видео)

В столичном зоопарке установили песочницу для слоненка (Видео)
06:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:В зоопарке Киева для слоненка Хораса установили песочницу.

В киевском зоопарке для слона сделали песочницу, а его развлечения сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Киевский зоопарк на своей странице в Facebook.

"С приходом осени игры на улице не заканчиваются!Сегодня у нашего слоника Хораса появилась песочница!" - сообщили на странице зоопарка.

На видео видно, как слон разгребает хоботом песок и посыпает им себя.

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Напоминаем, в Харькове возле детского сада выгуляли слониху по имени Тич. Ее вывели на прогулку во двор местного цирка. Это уже не первая прогулка 44-летней слонихи, которая приехала в Харьков на гастроли.

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Киев, Зоопарк, Слон.
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