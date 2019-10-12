Скачать
Суббота, 12.10.2019
Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября
Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября
НАПК утвердило результаты проверок почти 50 деклараций
НАПК утвердило результаты проверок почти 50 деклараций
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день
Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день

На Волыни жители считают, что их сосед объявил охоту на котов

На Волыни жители считают, что их сосед объявил охоту на котов
06:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Жители Ковеля думают, что их сосед отлавливает и убивает котов.

Жители двух улиц в Ковеле на Волыни утверждают, что их котов вылавливает и убивает сосед.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По их словам, мужчина убивает котов, так как считает их самым большим врагом для голубей, которых разводит. Раненых животных не раз доставали из капканов, а также мертвыми вылавливали в местном водоеме.

На нескольких улицах города котов почти нет. Они исчезают посреди дня. Маленького Пушика владелица лишь на несколько минут выносит на двор и сразу прячет в дом.

Местные рассказывают, что боятся выпускать пушистых, ибо за несколько лет их исчезла чуть ли не сотня. Люди убеждены, что котов убивает их сосед. Мертвых животных вылавливали на местном водоеме.

"Он угрожает людям, сказал, что коты здесь ходить не будут", - говорит Зинаида Паляница.

В Оболонском районе Киева нашли котенка с бешенством: Объявлен карантин

Мужчина вместе с женой с соседями не общаются. Калитка закрыта. ТСН поговорила с мужем по телефону. Он говорит, что почти десять лет разводит редких голубей. За большие деньги покупает их за границей и уже неоднократно видел, как его птиц съедали соседские коты.

Мужчина не отрицает, что котов вылавливает. Но, мол, только тех, кто заходит к нему. Животных не убивает, а вывозит из деревни. Соседи же утверждают, что он умышленно охотится на котов. У ограды показывают ловушки - капканы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Волынь, Животные, Котята, Ковель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
02 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
03 Настоящее признание: Оля Полякова рассказала, что была любовницей будущего мужа (Фото)
04 Нобелевский лауреат назвал переселение на другие планеты безумием
05 Какой самый важный витамин для здоровья: доказано исследованием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Джулиани попал под уголовное расследование
СМИ: Джулиани попал под уголовное расследование
Трамп объявил о достижении торговой сделки с Китаем
Трамп объявил о достижении торговой сделки с Китаем
ГПУ вызвала на допрос экс-министра Елену Лукаш
ГПУ вызвала на допрос экс-министра Елену Лукаш
Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня
Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь