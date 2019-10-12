Инвестиционный паспорт Донецкой области обновлен

Новости Украины:В Донецкой ОГА заявили об обновлении инвестиционного паспорта региона.

Обновлен инвестиционный паспорт Донецкой области, из которого можно узнать об экономическом потенциале региона, логистической инфраструктуре и т.п.

Об этом 11 октября сообщил Департамент инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Донецкой облгосадминистрации.

"Обновлен Инвестиционный паспорт Донецкой области ... В Инвестиционном паспорте вы найдете: информацию об экономическом и инвестиционном потенциале области; данные о логистической инфраструктуре; информацию о механизмах поддержки инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса, внешнеэкономической деятельности, а также перечень инвестиционных проектов и предложений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в паспорте также есть полезные ссылки на интернет-страницы центров предоставления административных, таможенных и налоговых услуг, ведущих предприятий региона, финансовых программ поддержки бизнеса и др.

Кроме того, обновлены анкеты инвестиционных проектов реального сектора экономики, информация о свободных земельных участках типа Greenfield и свободные производственные площади типа Brownfield, констатировали в ОГА.