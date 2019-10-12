Защита украинского активиста Приходько обжаловала решение суда

Адвокат Назим Шейхмамбетов подал апелляционную жалобу на арест проукраинского активиста Олега Приходько.
"Нами была подана апелляционная жалоба на защиту гражданина Украины, Приходько Олега Аркадьевича, в Верховный суд Крыма с требованием отменить вынесенное вчера постановление Киевского районного суда", – отметил адвокат.
Шейхмамбетов подчеркнул, что в пятницу виделся со своим подзащитным при проведении следственных действий.
"Сегодня прошли следственные действия с участием Олега Аркадьевича, в ходе которых мы дали образцы голоса для проведения фонографической экспертизы. Дело в том, что в материалах дела имеется аудиозапись, полученная в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в которой, по мнению следствия, записан разговор между двумя людьми, один из которых якобы Приходько", - сообщил адвокат.
Также он отметил, что Приходько был помещен в Симферопольское СИЗО.
Как сообщалось, 9 октября вечером в аннексированном Россией Крыму силовики задержали и увезли в неизвестном направлении проукраинского активиста Олега Приходько. 10 октября задержали его жену Любовь Приходько, которая проходит по делу свидетелем. По информации адвоката Шейхмамбетова, Приходько инкриминируют две статьи – "террористический акт" и "незаконное изготовление взрывчатых веществ".
10 октября так называемый суд в оккупированном Крыму избрал меру пресечения украинцу — содержание под стражей сроком на два месяца.