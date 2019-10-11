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Во время обыска у проукраинского активиста Олега Приходько изъяли крымскотатрский флаг

Во время обыска у проукраинского активиста Олега Приходько изъяли крымскотатрский флаг
14:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:По словам жены активиста Людмилы Приходько, силовики изъяли два ноутбука, крымскотатарский флаг, красно-черный флаг и взрывчатку.

Российские силовики во время обыска у проукраинского активиста Олега Приходько изъяли крымскотатарский флаг.

Об этом сообщила супруга активиста Любовь Приходько.

"Они обыскивали все, выпотрашивали все шкафы, изъяли крымскотатарский флаг, красно-черный флаг, два ноутбука, телефон, ну и по мелочи безделушки. А потом нашли взрывчатку", - сообщила Приходько.

По ее словам, после обыска она отправилась в Симферополь, где ей сообщили, что она проходит по делу в качестве свидетеля.

"Когда я прочитала это все — была в шоке. На самом деле нет такого. Тем более, мы не бываем в гараже (где российские силовики обнаружили взрывчатку — КР). Потом подумала, что такие схемы они отрабатывали и с Балухом, и с Сенцовым", - сказала Любовь Приходько.

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Как сообщила женщина, гараж и мастерская находится в городе, а живут они в селе Орехово Сакского района.

По словам адвоката Назима Шейхмамбетова, уголовное дело в отношении его подзащитного Олега Приходько носит политический характер.

"По мнению самого Приходько, и он об этом в суде заявил, носит абсолютно политический характер. Он открыто заявил свою политическую позицию относительно событий 2014 года, что он не признает политическую юрисдикцию Российской Федерации над Крымом. Говорит, что в Крыму должна быть юрисдикция Украины. Это и явилось причиной его уголовного преследования".

В комментарии "Крымской солидарности" Шейхмамбетов сообщил, что защита собирается обжаловать арест Приходько. Кроме того, сегодня, 11 октября, с участием его подзащитного будут проводиться следственные действия.

"Стороной защиты данное постановление будет обжаловано в течение трех суток. На сегодня назначены следственные действияв ФСБ, где мы с моим подзащитным будем участвовать и будем собирать информацию для того, чтобы доказать его непричастность к инкриминируемым преступлениям, чтобы очистить его доброе имя".

Как подчеркнул адвокат, Приходько - "обычный человек, кузнец, которого знают люди исключительно с положительной стороны и обвинять его в терроризме — это как минимум необосновано", - заявил Шейхмамбетов.

Крымский суд изберет меру пресечения украинскому активисту Приходько

Как сообщалось, 9 октября вечером в аннексированном Россией Крыму силовики задержали и увезли в неизвестном направлении проукраинского активиста Олега Приходько. 10 октября задержали его супругу Любовь Приходько, которая проходит по делу свидетелем. По информации адвоката Шейхмамбетова, Приходько вменяют две статьи – "террорестический акт" и “незаконное изготовление взрывчатых веществ". 10 октября так называемый суд в оккупированном Крыму избрал меру пресечения украинцу — содержание под стражей сроком на два месяца.

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Крым, Задержание, Олег Приходько, Людмила Приходько.
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