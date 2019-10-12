Завтра в центре Киева будет перекрыто движение

В центре столицы в понедельник, 14 октября, в связи с проведением массовых мероприятий будут временно перекрывать движение транспорта.
Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Украины.
Отмечается, что на 14 октября в Киеве запланированы два шествия, по маршруту движения колонн которых проезд транспорта будет временно перекрыт.
"Одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции)", - сказано в сообщении.
После прохождения колонн движение по улицам сразу будет возобновлено.
По данным полиции, в Киеве в День защитника Украины планируются пять массовых акций. Общественный порядок будут обеспечивать 6 тысяч работников правоохранительных органов.
Всего в государстве на 14 октября запланировано около 300 мероприятий.