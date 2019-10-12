Завтра в центре Киева будет перекрыто движение

Новости Украины:Движение будет перекрыто в связи в связи с проведением массовых мероприятий.

В центре столицы в понедельник, 14 октября, в связи с проведением массовых мероприятий будут временно перекрывать движение транспорта.

Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Украины.

Отмечается, что на 14 октября в Киеве запланированы два шествия, по маршруту движения колонн которых проезд транспорта будет временно перекрыт.

"Одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции)", - сказано в сообщении.

После прохождения колонн движение по улицам сразу будет возобновлено.

По данным полиции, в Киеве в День защитника Украины планируются пять массовых акций. Общественный порядок будут обеспечивать 6 тысяч работников правоохранительных органов.

Всего в государстве на 14 октября запланировано около 300 мероприятий.