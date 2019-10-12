Сотрудница одесского учебного центра вымогала деньги с моряков

Новости Украины:Моряки платили "откаты" за разрешение выходить в рейсы.

В Одессе задержана сотрудница учебно-тренировочного комплекса, которая систематически вымогала "откаты" от моряков за получения разрешений на выходы в рейсы.

Как сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, установлено, что чиновница требовала взятки за предоставление образовательных услуг и оформление разрешительных документов.

Сертификаты для рядового состава, рабочие и учебные дипломы, послужные книги и паспорта моряков злоумышленница предлагала приобрести за сумму от 300 долл. Окончательная сумма "отката" зависела от сложности случая и платежеспособности клиента.

Как отмечается, задержали чиновницу на рабочем месте при получении очередной части неправомерной выгоды в размере 17 тыс. грн из 32 тыс. грн, которые потерпевший должен был заплатить.

Во время обыска в служебном кабинете злоумышленницы правоохранители изъяли еще более 400 тыс. грн, полученных незаконным путем.

Решается вопрос о сообщение задержанной подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ей меры пресечения.

Проверяется причастность к махинациям должностных лиц капитании Одесского морского порта и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков Министерства инфраструктуры Украины.