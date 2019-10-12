В Херсонской области брат убил брата из-за мобильного телефона

Новости Украины:Один из братье заметил в руках другого мобильный телефон их бабушки, это и стало причиной трагедии.

На Херсонщине между двоюродными братьями произошла драка, в результате чего младший брат погиб. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что 8 октября в Белозерское отделение полиции поступило сообщение, что за селом Посад-Покровское на обочине полевой дороги лежит мертвый 24-летний местный житель. Причиной смерти стало удушение.

"В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий полицейские установили, что трагическое событие произошло еще 3 октября. Поздно вечером потерпевший вместе со своим 28-летним родственником возвращались домой в деревню. Старший мужчина заметил в руках меньшего мобильный телефон их бабушки. По этому поводу между двоюродными братьями произошла драка, результатом которой стала трагическая смерть меньшего родственника", — говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

По словам начальника Белозерского отделения полиции Александра Гайдука, когда полицейские пришли домой к старшему брату, последний отсутствовал. Родные рассказали работникам полиции, мужчина уже несколько дней, как куда-то уехал. Полицейские установили круглосуточное наблюдение за домом. На третий день оперативники увидели, что из дома вышла родственница с большим пакетом с вещами и направилась на автобусную остановку. Как впоследствии выяснилось, женщина направилась в областной центр для передачи пакета разыскиваемому.

"Сейчас полицейские собрали достаточно доказательств причастности мужчины к совершению преступления. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении убийства и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — добавили в пресс-службе.

Напомним, на Харьковщине парень убил отца, защищая мать.