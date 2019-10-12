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Сводка ООС: боевики осуществили 6 обстрелов позиций ВСУ

Сводка ООС: боевики осуществили 6 обстрелов позиций ВСУ
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу шесть раз обстреляли позиции объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 12 октября, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксированы 6 вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Обстрелов участков разведения сил и средств в районе с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области не зафиксировано. Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, речь идет о защитниках н.п. Водяное, Пищевик, Новогнатовка и Широкино.

В ООС не утихают обстрелы: 12 нарушений режима "тишины"

Боевых потерь среди украинских военных нет, подчеркнули в Минобороны.

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Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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