Сводка ООС: боевики осуществили 6 обстрелов позиций ВСУ

Новости Украины:Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу шесть раз обстреляли позиции объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 12 октября, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксированы 6 вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Обстрелов участков разведения сил и средств в районе с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области не зафиксировано. Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, речь идет о защитниках н.п. Водяное, Пищевик, Новогнатовка и Широкино.

Боевых потерь среди украинских военных нет, подчеркнули в Минобороны.