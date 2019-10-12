В зоне отчуждения задержали очередного "сталкера"

Новости Украины:Полиция задержала мужчину который пытался незаконно проникнуть в зону ЧАЭС.

В зоне ЧАЭС задержаны сталкера с Днепропетровщины, сообщает пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Сегодня пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали мужчину, который пытался пересечь тыловую границу и попасть в зону ЧАЭС.

"Правонарушитель, житель города Пятихатки Днепропетровской области, направлялся в обход контрольных пунктов на запрещенную территорию с целью экстремального туризма и отдыха. Сейчас сталкер привлечен к ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению", — указано в сообщении.

Напомним, в августе за одни сутки полиция задержала 17 нарушителей режима зоны Чернобыльской АЭС, в том числе иностранцев.