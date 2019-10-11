Госпогранслужба намерена закупить французских 20 катеров

Новости Украины:Катера планируется закупить за счет кредита правительства Франции под гарантии Кабмина.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что в планах погранведомства закупить около двух десятков патрульных катеров за счет кредита правительства Франции под гарантии украинского Кабмина в случае достижения сторонами соответствующей договоренности.

"Если будут средства, мы бы очень хотели обновить наш корабельно-катерный состав. Есть ряд проектов, в частности, по закупке таких катеров у Франции. Возможно, за счет кредита правительства Франции под гарантии нашего правительства. Если удастся это решить, то это даст нам возможность закупить порядка 20-22 катеров", - сказал он журналистам.

По словам Дейнеко, в настоящее время в распоряжении Госпогранслужбы катеров 11, 20 кораблей и 30 малых катеров.

"Фактически на 82% они устарели", - добавил глава украинских пограничников.

При этом он подчеркнул, что создание Службы охраны морской границы является приоритетом ведомства.

Как сообщалось, 29 июня 2019г в пресс-службе украинского правительства сообщили, что Кабмин ведет переговоры о совместном украинско-французском производстве патрульных катеров OCEA FPB 98 в Украине, которые будут переданы Морской охране украинской Государственной пограничной службы. Согласно сообщению, в Кабмине рассчитывали, что Морская охрана Госпогранслужбы получит 20 французских патрульных катеров.

20 сентября в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что рассматривают возможность обновления парка патрульных катеров Госпогранслужбы и одним из наиболее приемлемых для сотрудничества видят предложение французской компании ОСЕА. "Основное требование - локализация строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", – говорится в сообщении на сайте МВД.

Катера OCEA FPB 98 имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой. Они предусматривают экипаж из 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.