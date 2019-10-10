Скачать
Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Программа МВФ на $5-6 млрд: делегация Украины едет в США
Программа МВФ на $5-6 млрд: делегация Украины едет в США
Сборная Украины U-19 не смогла обыграть сверстников из Греции
Сборная Украины U-19 не смогла обыграть сверстников из Греции
Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome
Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome

Бюджет-2020: в ГПСУ говорят о риске оттока пограничников

Бюджет-2020: в ГПСУ говорят о риске оттока пограничников
16:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Сергей Дейнеко указывает на недостаточность средств, заложенных в госбюджет-2020, что может снизить количество пограничников на рабочих местах.

Финансирование Государственной пограничной службы Украины в 2020 году на уровне бюджета 2019 года ставит ведомство на грань выживания, считает глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"10,8 млрд грн (финансирование Госпогранслужбы – ред.) недостаточно. Я просил, я умолял, я кричал, но на данный момент ситуация не решена. Сегодня состоится заседание СНБО по поводу распределения бюджета следующего года, и если он останется на уровне бюджета этого года - это катастрофа, это даже не бюджет выживания, а уничтожения фактически… Не может пограничник, который принимает участие в обеспечении национальной безопасности государства, финансироваться по остаточному принципу", - сказал он журналистам в четверг.

Так, по словам главы Госпогранслужбы, минимальная потребность пограничников в финансировании составляет 16,153 млрд грн.

Загороднюк: Бюджет Минобороны 2020 самый большой в истории

"Если будет меньше, то я потеряю подготовленных людей, которые уйдут со службы", - добавил Дейнеко.

Он уточнил, что военнослужащие Госпогранслужбы получают меньшее денежное обеспечение, чем другие силовики. В частности, в зоне ООС пограничник, который служит на первой линии, получает на 7 тыс. грн меньше, чем его коллега из Вооруженных сил.

Дейнеко уточнил, что минимальная зарплата для пограничника составляет 9,5 тыс. грн.

Кроме того, по его словам, Госпогранслужба недофинансирована по линии топливных материалов: "Минимальная потребность службы в топливных материалов составляет 1 млрд грн в год, а Госпогранслужба получает 300 млн грн, то за счет чего я могу дать еще 700 млн?".

Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год. Министр финансов Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада намерена в первом чтении рассмотреть проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 года 18 октября.

Бюджет-2020: Зеленский пообещал поддержку военным

В данном законопроекте на Администрацию Государственной пограничной службы предусмотрены расходы в размере 10 млрд 848 млн 314,5 тыс. грн. В бюджете на 2019 год была заложена сумма в 10 млрд 806 млн 309,4 тыс. грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госпогранслужба, ГПСУ, Сергей Дейнеко, Бюджет-2020, Госбюджет-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 10 октября
03 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
04 Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
05 Названа главная причина лишнего веса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии
Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии
Названы претенденты на получение Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы
Названы претенденты на получение Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь