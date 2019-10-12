СБУ розоблачила сотрудников Черновицкого гослесхоза, незаконно продающих древесину

Новости Украины:Работники Черновицкого гослесхоза незаконно реализовывали древесину местным жителям, получая в месяц около 0,5 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организаторов незаконной вырубки лесов в Черновицкой области, которые присваивали средства, полученные в результате противоправной реализации древесины.

Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что двое работников лесной охраны госпредприятия "Черновицкий гослесхоз" привлекли к противоправной деятельности четырех местных жителей. Участники незаконной сделки систематически рубили деревья без соответствующих разрешений, затем сбывали древесину жителям области, используя фиктивные товарно-транспортные документы, а средства от реализации присваивали. Ежемесячный "доход" злоумышленников составлял около 0,5 млн грн.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела и в административных помещениях лесхоза правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности, в частности бухгалтерские документы. У злоумышленников также обнаружен грузовик с лесопродукцией и "выручка" за день - $1700.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается сумма ущерба, решается вопрос сообщения о подозрении в совершении преступления.