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Суббота, 12.10.2019
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Боевики выпустили 12 мин по позициям ВСУ (Видео)

Боевики выпустили 12 мин по позициям ВСУ (Видео)
14:32 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:Под Водяным зафиксировано 6 нарушений режима "тишины".

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники совершили шесть прицельных обстрелов позиций защитников Украины. Раненых и погибших среди украинских воинов нет.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины.

"Сегодня, 12 октября, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано шесть вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Все они произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил ... По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельного огня со стороны российско-оккупационных войск среди наших украинских героев нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, под минометным обстрелом оказались после 03.10 ночи наши защитники Водяного. От села Пикузы оккупанты выпустили по украинским воинам 12 мин калибра 120 мм.

Также во время других обстрелов враг применял преимущественно противотанковые и автоматические станковые гранатометы, изредка - стрелковое вооружение. Противник вел вооруженные провокации возле н.п. Пищевик, Новогнатовка и Широкино. Трижды вражеская вооруженная активность зафиксирована сегодня возле Водяного.

В ООС не утихают обстрелы: 12 нарушений режима "тишины"

По информации пресс-службы, подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия дежурными огневыми средствами.

В Минобороны отметили, что украинские воины неуклонно соблюдают Минские соглашения на линии боевого столкновения.

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Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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