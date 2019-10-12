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В полиции установили личности школьников, которые распылили газ в школе

В полиции установили личности школьников, которые распылили газ в школе
15:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Девять детей обратилось за помощью к врачам, четверо до сих пор остаются в больнице.

Двое школьников нашли газовый баллончик и применили его в туалете, из-за чего 771 ребенка пришлось эвакуировать. Девять детей обратилось за помощью к врачам, четверо до сих пор остаются в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Черниговской области.

"Двое школьников 2008 года рождения нашли газовый баллончик в вкопанном в землю колесе неподалеку учебного заведения. Находка их так заинтересовала, что они решили проверить, что будет, если применить баллончик. Итак, находясь в школьном туалете, они нажали на кнопку баллончика. Газ быстро разошелся по школе. Это привело к тому, что 771 ребенка, находившегося на учебе, пришлось эвакуировать. Из них девять вынуждены были обратиться за помощью к врачам. По состоянию на утро 12 октября в больнице остаются четверо школьников", — сообщили в пресс-службе.

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Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Законодательство предусматривает за такое правонарушение наложение штрафа до 17 тысяч гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Газ, Черниговская область, Школьники, Нацполиция.
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