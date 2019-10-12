Скачать
Суббота, 12.10.2019
Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер
Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер

Учительница, пострадавшая во время стрельбы в керченском колледже, умерла

Учительница, пострадавшая во время стрельбы в керченском колледже, умерла
17:10 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:По словам директора школы из-за полученных травм Грищенко перенесла много операций и "в итоге не выдержала".

Преподавательница Керченского политехнического колледжа Ольга Грищенко, пострадавшая в результате нападения на учебное заведение, умерла в больнице после длительного лечения, российское агентство ТАСС.

По словам директора колледжа Дениса Колесника, из-за полученных травм Грищенко перенесла много операций и "в итоге не выдержала". Таким образом, число жертв массового убийства в Керченском колледже возросло до 21 человека, заключил Колесник. В беседе с российскими СМИ он уточнил, что преподавательницу похоронили еще минувшим летом.

В министерстве образования Крыма, подконтрольному Кремлю, в свою очередь заявили, что Грищенко неправильно причислять к жертвам убийства. "Рано или поздно, к сожалению, уйдут из жизни и другие свидетели этих событий. И приписывать их к жертвам, тем самым напоминать и популяризировать имя (напавшего), который совершил бесчеловечное преступление, на мой взгляд, не совсем правильно", — сказал ТАСС представитель ведомства.

Пристайко: У нас ограничены возможности предотвратить аресты украинцев в Крыму

Напоминаем, 17 октября 2018 студент Политехнического колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков открыл огонь по ученикам и педагогам из охотничьего ружья, которым он владел на законных основаниях. 20 человек погибли, более 40 получили ранения. Росляков покончил с собой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Стрельба, Керчь, Ольга Грищенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)
02 Богдан снова числится в списках БПП
03 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
04 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
05 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это
Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь