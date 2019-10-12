Пристайко: У нас ограничены возможности предотвратить аресты украинцев в Крыму

Новости Украины:МИД Украины Вадим Пристайко: Наши возможности, чтобы люди в Крыму не попадали в руки к ФСБ, ограничены.

Украина надеялась, что после обмена удерживаемыми лицами с Россией "перестанут появляться новые политические заключенные.., но Россия видит для себя другой путь".

Об этом сказал "Радио Свобода" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Единственным действующим на сегодня механизмом, остается давление на наших международных партнеров. То есть наши возможности по тому, как сделать так, чтобы эти люди не попадали в руки к ФСБ, очень ограничены. Мы всегда рады видеть тех людей, которые хотели бы жить вместе с нами на нашей территории, и это обязанность наша, нашего народа и правительства создать условия достаточные для того, что эти люди могли переехать хотя бы временно и здесь продолжать жить, но как обеспечить их права, защитить их права в Крыму, это сложно без помощи наших западных партнеров", – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напоминаем, 9 октября вечером в аннексированном Россией Крыму силовики задержали и увезли в неизвестном направлении проукраинского активиста Олега Приходько. 10 октября задержали его жену Любовь Приходько, которая проходит по делу свидетелем. По информации адвоката Шейхмамбетова, Приходько инкриминируют две статьи – "террористический акт" и "незаконное изготовление взрывчатых веществ".

10 октября так называемый суд в оккупированном Крыму избрал меру пресечения украинцу — содержание под стражей сроком на два месяца.