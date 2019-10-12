Во Львове у мужчины украли сумку с миллионом гривень

Новости Украины:Мужчина направлялся домой, когда на него напали неизвестные и отобрали сумку с деньгами.

Во Львове грабители посреди улицы напали на мужчину и отобрали у него сумку с деньгами. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина 1972 года рождения возвращался домой с работы, когда на него напали двое неизвестных. Нападавшие нанесли мужчине несколько ударов по голове и повалив его на землю отобрали сумку с деньгами. По информации, которую предоставил потерпевший, в сумке были средства на сумму более миллиона гривен.

Пострадавший был госпитализирован. Полиция начало досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, полицейские расследуют смерть женщины, тело которой нашли на поле в Кировоградской области.