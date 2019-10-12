Полиция Закарпатья разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю

Новости Украины:Полицейские Раховского отделения устанавливают местонахождение 15-летней Утемишевой Анны.

На Закарпатье разыскивают 15-летнюю Анну Утемишеву. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП области.

"Полицейские Раховского отделения устанавливают местонахождение 15-летней Утемишевой Анны, жительницы села Богдан. Девушка пошла в неизвестном направлении и связь с ней оборвалась", — говорится в сообщении.

Указано, что 11 октября на линию "102" поступило сообщение от жительницы села Богдан Раховского района о том, что ее несовершеннолетняя дочь 9 октября ушла из дома и по настоящее время не вернулась.

Сообщается, что Анна Утемишева была одета в синюю куртку, синие джинсы и белые туфли. Ее рост 160-165 см., Среднего телосложения, волосы темные длинные.

Как сообщалось ранее, обвиняемый в терроризме фигурант бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервер Мустафаев, этапированный месяц назад из Крыма, находится транзитом в СИЗО Краснодара в камере-одиночке площадью 4 квадратных метра и пишет "Очерки узника".