Правозащитник: фигуранта "бахчисарайского дела" уже месяц держат в одиночке

Новости Украины:Сервера Мустафаева содержат в камере-одиночке площадью 4 квадратных метра.

Обвиняемый в терроризме фигурант бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервер Мустафаев, этапированный месяц назад из Крыма, находится транзитом в СИЗО Краснодара в камере-одиночке площадью 4 квадратных метра и пишет "Очерки узника".

Об этом в Facebook информирует "Крымская солидарность", ссылаясь на адвоката Лилю Гемеджи, посетившую своего подзащитного в краснодарском СИЗО.

"С первого дня своего этапирования в Краснодар Сервер Мустафаев находился в полной изоляции. Он содержался один в камере размером четыре квадратных метра. За 26 дней своего содержания Сервер Мустафаев установил четкий распорядок дня и продолжил написание так называемых записок, черновое название которым он дал "Очерки узника". В них он описывает этап и условия содержания в Краснодарском СИЗО", - сообщила Гемеджи.

Адвокат отметила, что Мустафаев находится в СИЗО Краснодара транзитом при этапировании из СИЗО Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону.