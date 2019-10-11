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Прокуроры просят дать фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" 13,5 лет тюрьмы

Прокуроры просят дать фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" 13,5 лет тюрьмы
13:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Крымских татар обвиняют в организации деятельности террористической организации.

Прокурор запросил от 13,5 до 20,5 лет лишения свободы фигурантам ялтинской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, сегодня во время заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прокурор в прениях обратился к суду признать крымских татар мусульман виновными.

Крымским татарам инкриминируются такие статьи УК РФ, как организация деятельности террористической организации, приготовление к преступлению, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, участие в деятельности террористической организации.

Российское обвинение просить лишить свободы Муслима Алиева на 20 лет, Инвера Бекирова - на 20,5 лет, Эмир-Усеина Куку - на 15 лет, Вадима Сирука - на 15 лет, Арсена Джеппарова - на 13,5 лет, Рефата Алимова - на 14,5 лет.

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Первых четырех обвиняемых по "ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Инвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. Рефата Алимова и Арсена Джеппарова задержали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года.

Адвокаты арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

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Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими". В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена. 

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Все по теме:

Суд, Хизб-ут-Тахрир, Ростов-на-Дону, Крымские татары.
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