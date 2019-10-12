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Боевики после 11 обстрелов в субботу ранили двух бойцов ВСУ

Боевики после 11 обстрелов в субботу ранили двух бойцов ВСУ
19:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Два военных ранены с начала субботы в результате 11 обстрелов на Донбассе.

С начала суток субботы на Донбассе ранены два военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате 11 обстрелов со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня… В результате вражеских обстрелов легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке, обнародованной в субботу вечером на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил.

В частности, трижды неподалеку Водяного в направлении Пикузы - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Пищевика по направлению Верхнешироковского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Новогнатовки по направлению Стили - из станкового противотанкового гранатомета и противотанкового ракетного комплекса, неподалеку Широкино по направлению Саханки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия, дважды вблизи Водяного по направлению Азова - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки по направлению Трудовской - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

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Армия, Война, Донбасс, ВСУ, ООС.
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