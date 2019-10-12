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В Черновицкой области СБУ задержала должностных лиц лесхоза

В Черновицкой области СБУ задержала должностных лиц лесхоза
23:40 Сб, 12 Октябрь 2019 Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ разоблачила должностных лиц "Черновицкий гослесхоз", которые незаконно вырубали лес.

Правоохранители задержали должностных лиц предприятия «Черновицкий гослесхоз», которые организовали незаконные вырубки леса и присваивали средства, полученные после продажи древесины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что двое работников лесной охраны «Черновицкого гослесхоза» привлекли к противоправной деятельности четырех местных жителей.

Участники сделки систематически вырубали деревья без соответствующих разрешений. В дальнейшем дельцы сбывали древесину жителям области, используя фиктивные товарно-транспортные документы, а средства от реализации присваивали. Ежемесячный доход злоумышленников составлял около 500 тыс. грн.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела и в админпомещениях лесхоза правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности, в частности бухгалтерские документы. Также у злоумышленников обнаружен грузовик с лесопродукцией и «выручка» за день в размере 1,7 тыс. долларов.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины проводятся первоочередные следственные действия. Устанавливается сумма причиненного государству ущерба и решается вопрос сообщения злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

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СБУ, Правоохранители, Черновецкая область, Гослесхоз.
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