Баканов рассказал о задачах в новом законе об СБУ

Новости Украины:Новая редакция закона "О Службе безопасности Украины" была представлена членам комитетов Верховной Рады.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов представил руководству и членам комитетов Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, Баканов отметил, что службу ждет самая масштабная и системная реформа за все годы независимости, в основе которой - ориентация на передовой европейский опыт и лучшие международные практики. Благодаря реформе спецслужба станет высокотехнологичной, профессиональной и мобильной, оптимальной по численности и структурно гибкой. Планируемые изменения позволят повысить эффективность работы СБУ.

Среди основных задач глава СБУ назвал: отказ от несвойственных функций, расширение контрразведывательного вектора; внедрение гибкой структуры Службы; сокращение и перезагрузка кадрового потенциала; демилитаризация; повышение уровня социального обеспечения сотрудников; деполитизация руководящей вертикали; усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами; формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

Баканов выразил надежду, что благодаря налаживанию продуктивного сотрудничества с профильными комитетами запланированная реформа состоится в короткие сроки и будет иметь положительные результаты как для самой СБУ, так и для страны в целом.

Как сообщалось, коллегия СБУ поддержала концепт новой редакции закона "О службе безопасности Украины", 30 сентября основные положения законопроекта были презентованы на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.