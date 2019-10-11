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Баканов рассказал о задачах в новом законе об СБУ

Баканов рассказал о задачах в новом законе об СБУ
18:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:Новая редакция закона "О Службе безопасности Украины" была представлена членам комитетов Верховной Рады.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов представил руководству и членам комитетов Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, Баканов отметил, что службу ждет самая масштабная и системная реформа за все годы независимости, в основе которой - ориентация на передовой европейский опыт и лучшие международные практики. Благодаря реформе спецслужба станет высокотехнологичной, профессиональной и мобильной, оптимальной по численности и структурно гибкой. Планируемые изменения позволят повысить эффективность работы СБУ.

Среди основных задач глава СБУ назвал: отказ от несвойственных функций, расширение контрразведывательного вектора; внедрение гибкой структуры Службы; сокращение и перезагрузка кадрового потенциала; демилитаризация; повышение уровня социального обеспечения сотрудников; деполитизация руководящей вертикали; усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами; формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

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Баканов выразил надежду, что благодаря налаживанию продуктивного сотрудничества с профильными комитетами запланированная реформа состоится в короткие сроки и будет иметь положительные результаты как для самой СБУ, так и для страны в целом.

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Как сообщалось, коллегия СБУ поддержала концепт новой редакции закона "О службе безопасности Украины", 30 сентября основные положения законопроекта были презентованы на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Верховная Рада, СБУ, Комитет Рады, Иван Баканов.
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