На Одесчине жителя Киева подстрелили на охоте

Новости Украины:В Одесской области киевлянина случайно ранили на охоте.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области во время охоты киевлянин получил огнестрельное ранение.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, о том, что в больницу с огнестрельным ранением доставлен 67-летний киевлянин, полицию информировали местные медики.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что потерпевший с друзьями приехал из столицы в Белгород-Днестровский район в гости.

«Утром мужчины пошли на охоту. Когда они проходили вдоль лесополосы, один из охотников споткнулся и выстрелил, в результате чего попал в грудь своего товарища», - сообщили в главке.

Установлено, что все мужчины имеют разрешительные документы на оружие и разрешение на охоту. Оружие изъято, назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.