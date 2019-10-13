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"За Украину! За ее волю!": В Луцке пройдет фестиваль повстанческой песни

"За Украину! За ее волю!": В Луцке пройдет фестиваль повстанческой песни
00:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Луцке стартует повстанческий фестиваль "За Украину! За ее волю!".

В Луцке в понедельник, 14 октября, проведут Всеукраинский фестиваль повстанческой песни «За Украину! За ее волю! ».

Как сообщили в Волынской ОГА, действо уже традиционно проходит на Покров вместе с государственным праздником - Днем защитника Украины, празднованием Дня украинского казачества и годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Фестиваль организуют на Театральной площади города, где обустроена сцена для выступлений художественных коллективов. Здесь же будет действовать локация «Повстанческий курень», где будет показано в экспозициях историю повстанческого движения в национально-освободительной борьбе. Шалаши и укрытия будут представлены из многих регионов Волыни, зрителям откроются не только интересные экспонаты, но и фото и документы повстанческого периода. Вокальные группы создадут возле своего шалаша тематическую вокальную программу, будут звучать повстанческие и стрелецкие песни.

На площади будут проходить художественные акции «Мы потомки своих героев», выставка-продажа тематической литературы «В борьбе за славу и честь», также будет действовать фотозона.

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На фестиваль повстанческой песни приедут коллективы из районов области, Любешовской и Шацкой объединенных территориальных громад, городов Луцка и Ковеля, гостями станут художественные коллективы Львовской, Ривненской и Хмельницкой областей.

Фестивальные действа будут происходить в течение праздничного дня - 14 октября. Организаторы уверены, что повстанческая, стрелковая, казацкая песня создаст особую атмосферу и праздничное настроение всем неравнодушным.

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Луцк, Фестиваль, За Украину! За ее волю!, Повстанческая песня.
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