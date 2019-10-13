Из окна киевского института сердца выпрыгнул 26-летний пациент

Новости Украины:В столичном институте сердца молодой пациент выпрыгнул из окна.

В субботу, 12 октября, в Киеве из окна института сердца, который находится по адресу улица Братиславская, 5а, выпрыгнул 26-летний парень.

Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел около 06:50. По словам источника в правоохранительных органах, о случившемся заявил заведующий отделения. 26-летний пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа. Что именно стало причиной такого поступка - неизвестно. К счастью, пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются.

Напоминаем, в ночь на 12 октября в Днепре нашли тело мужчины вблизи жилого дома. По предварительной информации, он выпал из окна 8 этажа собственной квартиры.