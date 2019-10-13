Прокуратура Крыма отреагирует на визит в Турцию "официальных депутатов"

Новости Украины:Накануне росСМИ сообщили о "представителях Крыма", которые "впервые посетили Турцию с официальным визитом".

Прокуратура АР Крым даст соответствующаю правовую оценку визиту в Турцию так называемых "крымских депутатов", коллаборантов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека, которые 12 октября отправились туда в составе "официальной" делегации РФ.

Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила в своем Telegram-канале.

В прокуратуре напомнили, что бывший так называемый "прокурор Крыма" Поклонская находится под персональными санкциями. Ее объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти Украины.

Накануне российские СМИ сообщили о "представителях Крыма", которые "впервые посетили Турцию с официальным визитом".

Поклонская опубликовала в Facebook фото, на которых делегацию из РФ встречает президент Турции Эрдоган.