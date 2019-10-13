Военный эсминец США вошел в порт Одессы

Новости Украины:Это уже седьмой заход эсминца в акваторию Черного моря и заход в порт Одессы является плановой операцией.

В Одесский порт с дружественным визитом зашел ракетный эсминец США Porter.

Как сообщается, на рейде корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины.

С помощью двух морских буксиров эсминец пришвартовался к причалу Карантинного мола.

Как сообщает пресс-служба флота США со ссылкой на вице-адмирала Лизу Франкетти, заход эсминца в одесский порт является плановым.

"Эта плановая операция – седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году – демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и черноморскими партнерам", – сказала вице-адмирал.

В то же время за передвижениями НАТОвского корабля пристально наблюдают российские военные. Об этом официально заявили в российском Национальном центре управления обороной, указав, что "действия "Портера" контролируют фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Конкретная программа пребывания экипажа Porter в Одессе пока не сообщается.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.