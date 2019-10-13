В районе Шулявского моста временно разрешили автомобильное движение

Новости Украины:Как сообщали, в КГГА прогнозировали, что первый этап строительства новой конструкции Шулявского моста будет завершен до конца текущего года.

В Киеве временно открыто движение по проспекту Победы в районе Шулявского путепровода.

Об этом в Facebook сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"На Шулявке продолжаются подготовительные работы к перемещению следующей секции нового моста. Голландские специалисты поднимают мегадомкратом прогон моста. Завтра днем его должны установить над проспектом Победы, соединив с уже установленными двумя пролетами.

Движение по проспекту мы пока открыли, чтобы не создавать неудобств киевлянам, пока идут подготовительные работы. А минувшей ночью движение перекрывали, чтобы демонтировать часть контактной сети троллейбусной линии", - написал он.

Ранее в КГГА сообщали, что для монтажа нового прогона моста (сооружения весом 400 тонн и размером 36 на 30 метров) полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана. "Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник)", - говорилось в сообщении.

Как сообщали, в КГГА прогнозировали, что первый этап строительства новой конструкции Шулявского моста будет завершен до конца текущего года.

Общая стоимость реконструкции составляет 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев.