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В Киеве неизвестные путем подрыва пытались получить деньги из банкомата (Фото)

В Киеве неизвестные путем подрыва пытались получить деньги из банкомата (Фото)
18:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Полиция ищет подрывников банкомата "ПриватБанка".

В Киеве полицейские разыскивают злоумышленников, которые взорвали банкомат "ПриватБанка".

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, ночью в столичную полицию от работников частной охраны поступило сообщение о сигнализации, которая сработала в отделении банковского учреждения на улице Королева.

На фото к информации видно, что это банкомат "ПриватБанка".

В полиции сообщили, что неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег.

"В результате взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.

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В полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Следственный отдел Святошинского управления полиции решает вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу - по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Киев, Нацполиция.
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