В Минобороны рассказали о событиях на Донбассе за день

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19:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток в воскресенье, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 6 обстрелов: трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитный - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; вблизи Светлодарска из направления Лозового - из автоматических станковых гранатометов; у Золотого из направления Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Южного из направления им.Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За текущие сутки боевики уже атаковали украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Песков из направления Лозовского.

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Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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