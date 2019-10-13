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Киевские правоохранители разыскивают злоумышленников, стрелявших в мужчину

Киевские правоохранители разыскивают злоумышленников, стрелявших в мужчину
21:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве проводится спецоперация по задержанию подозреваемых в убийстве мужчины.

В Киеве в воскресенье вечером на ул.Дегтяревской застрелили мужчину, проводится спецоперация по задержанию группы подозреваемых, сообщили в полиции Киева.

"От полученных травм пострадавший скончался в больнице. В столице проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, которые скрылись на автомобиле", – говорится в сообщении на странице ведомства.

Сообщение о стрельбе и раненом мужчине в Шевченковском районе на улице Дегтяревской возле офиса поступило правоохранителям в воскресенье вечером

По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. "В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчину, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице", – отметили в полиции Киева.

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Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды", - сообщил с места происшествия начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.

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Киев, Андрей Крищенко, Нацполиция.
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