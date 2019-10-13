В Житомире среди десантников провели чемпионат по кроссфиту (Фото)

Новости Украины:В Житомире военные ВСУ поучаствовали в соревнованиях по кроссфиту.

В Житомире прошел третий чемпионат по кроссфиту среди Десантно-штурмовых войск, победу в котором одержали воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины в Facebook.

«В Житомире состоялся III чемпионат по функциональному многоборью, или кроссфиту, среди команд Десантно-штурмовых войск ВС Украины и местных спортивных клубов на соискание титула «Самая физически подготовленная команда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в чемпионате соревновались шесть сборных команд из пяти боевых бригад и 199-го учебного центра ДШВ, а еще команды трех спортивных клубов и Житомирского военного института имени С.П. Королева.

«По итогам соревнований призовые места распределили следующим образом: «золото» и звание «Самая физически подготовленная команда» получили десантники 95 отдельной десантно-штурмовой бригады, «серебро» получила команда 199-го учебного центра, а «бронза» досталась воинам 79 отдельной десантно- штурмовой бригады из Николаева», - информирует пресс- служба командования.